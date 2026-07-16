Еще 9 семьям в селе Шукюрбейли вручены ключи от их домов

Сегодня семьям, прибывшим с очередной группой переселенцев в село Шукюрбейли Джебраильского района, были вручены ключи от их домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после встречи семей, переселившихся в село Шукюрбейли, сотрудники ANAMA предоставили им подробную информацию об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а при их обнаружении - сообщать в соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица. Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Отметим, что на данном этапе в село Шукюрбейли было переселено 52 человека в составе 9 семей. Это семьи, ранее временно проживавшие в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных регионах республики.