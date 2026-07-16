Азербайджан и Турция укрепляют партнерство в сельском хозяйстве - ФОТО

Между Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана и Подсоюзом производителей семян Турции подписан Протокол о намерениях и сотрудничестве. Его подписали председатель Агентства аграрных услуг Сардар Гаджиев и глава Подсоюза производителей семян Миктат Олгун.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информации Министерства сельского хозяйства, основная цель подписания документа - дальнейшее укрепление дружественных и братских отношений между двумя странами в области сельского хозяйства и семеноводства. Это также послужит расширению обмена информацией, опытом и современными технологиями, содействию развитию человеческого капитала в аграрной отрасли и укреплению долгосрочного технического сотрудничества.

В соответствии с протоколом, стороны будут сотрудничать в таких сферах, как подготовка инструкторов и организация тренингов для фермеров, развитие систем семеноводства и сертификации, производство, переработка, хранение и логистика семян. Кроме того, будут проводиться совместные мероприятия в направлении механизации сельского хозяйства, точного земледелия, применения цифровых и умных сельскохозяйственных технологий, продвижения решений в области возобновляемой энергии, повышения устойчивости в аграрном секторе, распространения и повышения знаний и навыков фермеров. Расширение информационно-технологического трансфера, продвижение аграрных инноваций и обмен передовым международным опытом также станут одним из основных направлений деятельности.

В рамках сотрудничества в Турции будут организованы программы прикладного обучения и технические ознакомительные поездки для азербайджанских специалистов, технических работников и передовых фермеров. Программы, реализуемые в рамках Проект Турции по прикладному обучению фермеров, будут охватывать семеноводство, современные сельскохозяйственные технологии, цифровое и точное земледелие, системы сертификации, эффективное использование сельскохозяйственной техники и другие актуальные темы. Одновременно участники получат возможность ознакомиться с передовым опытом предприятий и научно-исследовательских институтов, задействованных в аграрном секторе.