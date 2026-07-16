Эта страна повысила экспортный налог на дизель и авиакеросин

Индия увеличила пошлины на экспорт дизельного топлива и авиакеросина после того, как США и Иран обменялись ударами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства финансов страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, во второй половине июля пошлина на поставки дизтоплива за рубеж повышена с 8,5 рупий до 15,5 рупий за литр. Тариф на авиатопливо вырос почти в два раза - до 14,5 рупий за литр с 7,5 рупий. При этом экспортная пошлина на бензин, наоборот, снизилась до 2,5 рупий за литр с 4 рупий.

Bloomberg поясняет, что Дели пересматривает тарифы каждые две недели, отталкиваясь от средних мировых цен на нефть и нефтепродукты за предшествующий период.

Индия является четвертым по величине нефтеперерабатывающим хабом в мире. По данным аналитической компании Kpler, в 2026 году страна экспортировала около 1 млн баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, или порядка 6% всех мировых морских поставок. Из них около 40% общего объема пришлось на дизтопливо, 26% - на бензин, 9% - на авиатопливо.