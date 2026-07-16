США готовятся к высадке десанта на Кубе

В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории Кубы, сообщает CBS News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что американские военные уже несколько недель изучают сценарии возможных действий против Кубы, например воздушно-десантную операцию.

В случае подобного развития событий может быть задействована 101-я воздушно-десантная дивизия. Это единственное подразделение, которое подготовлено для выполнения таких миссий, говорится в публикации.

По словам источников, обсуждение данного вопроса не свидетельствует о том, что президент США или Пентагон приняли окончательное решение о проведении операции на Кубе.