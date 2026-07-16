Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за то, что он поделился его высказыванием, озвученным на IV Шушинском глобальном медиафоруме.
Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена в аккаунтах Президента Азербайджана в социальных сетях.
В публикации говорится: "Господин Президент,
Благодарю Вас за то, что Вы поделились моим выступлением на Глобальном медиафоруме в Шуше, где я назвал Вас "Человеком мира", сославшись на Breitbart. Менее чем за месяц до первой годовщины исторического Вашингтонского саммита я хотел бы еще раз выразить Вам искреннюю признательность за Вашу незаменимую роль в деле продвижения мира между Азербайджаном и Арменией.
Ваше лидерство стало историческим вкладом в дело установления мира, стабильности и процветания в нашем регионе.
Вы действительно Человек мира".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре