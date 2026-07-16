Москва говорит о дружбе, пропаганда снова атакует Азербайджан - что происходит?

Автор: Байрам Эльшадов

Передышка в отношениях между Баку и Москвой продлилась совсем недолго. После заявлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации двусторонних отношений появилась надежда, что стороны окончательно закроют период напряженности и вернутся к спокойному диалогу. Однако практически сразу российское информационное пространство вновь запустило привычную кампанию против Азербайджана. Пока официальная Москва говорит о партнерстве, подконтрольные ей медиа и Telegram-каналы снова разжигают ненависть, навешивают ярлыки и пытаются сделать Азербайджан удобной мишенью.

Главный вопрос сегодня прост: если Россия действительно заинтересована в нормальных отношениях, зачем тогда вновь запускается пропагандистская машина, которая работает прямо против этих отношений?

Выступая на IV Глобальном медиафоруме в Шуше, Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос об отношениях с Россией, заявил, что "трудности в отношениях между странами позади".

"Мы ценим наши отношения с Россией и также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, включая Президента Путина, о том, что отношения между нашими странами имеют весьма позитивную динамику. Вы упомянули трудности - да, мы все о них знаем. Но важно то, что этот процесс уже остался позади. Я бы также сказал, что отношения полностью нормализовались, состоялись контакты на различных уровнях: на уровне правительств, членов правительств, сопредседателей межправительственных комиссий, министерств иностранных дел и администраций президентов. Таким образом, я думаю, что в этом направлении все идет хорошо, и мы этому рады", - сказал Президент Азербайджана.

Сегодня же министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с визитом в Москву. Сам факт этой поездки стал подтверждением курса Баку на восстановление полноценного политического диалога. Азербайджан дал понять, что готов оставить конфликтный этап позади и двигаться дальше.

Казалось бы, сигнал был предельно понятен.

Однако в российском информационном поле решили действовать по старому сценарию.

Едва прозвучали слова о нормализации, как десятки российских Telegram-каналов, блогеров и СМИ практически одновременно начали новую атаку на Азербайджан. Совпадали темы, формулировки, акценты и даже последовательность публикаций. Такая синхронность давно стала фирменным почерком российской пропаганды. Подобные кампании никогда не возникают сами по себе.

Особенно показательно, что происходит это одновременно с заявлениями МИД РФ.

"Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Мы рассматриваем предстоящий визит Джейхуна Байрамова как продолжение надежного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Получается странная ситуация. Дипломаты говорят о сотрудничестве, а российская пропагандистская машина делает все, чтобы испортить отношения между двумя странами.

Особое место в этой кампании традиционно заняла азербайджанская диаспора.

В российских медиа давно появилась опасная привычка использовать слово "ОПГ" практически как синоним слова "азербайджанцы". Под одну гребенку попадают сотни тысяч людей, которые десятилетиями живут в России, работают, ведут бизнес, платят налоги, воспитывают детей и являются полноправными гражданами страны.

Когда преступления отдельных людей начинают приписывать целому народу, это уже давно перестает быть журналистикой. Это обычная национальная травля.

Самое тревожное, что подобная риторика постепенно становится нормой для российского информационного пространства. Людей оценивают уже не по их поступкам, а по фамилии и происхождению. Национальность превращается в обвинение.

При этом никто особенно не торопится привлекать к ответственности тех, кто открыто разжигает межнациональную ненависть. Наоборот, многие подобные персонажи продолжают регулярно появляться в эфире федеральных телеканалов, публикуются в крупных изданиях и ведут популярные Telegram-каналы.

Так формируется атмосфера, в которой ксенофобия становится инструментом политики.

Причины происходящего лежат на поверхности.

Россия входит в новый политический цикл. Впереди выборы в Государственную думу. Война против Украины затянулась, обещанных быстрых результатов давно нет, экономика испытывает серьезное давление санкций, растет усталость общества. В такой ситуации гораздо проще предложить населению очередного "виноватого", чем объяснять собственные просчеты.

Для российской пропаганды образ внешнего врага давно стал универсальным способом отвлечь внимание от внутренних проблем. Сегодня под удар попадают украинцы, завтра - мигранты, послезавтра - азербайджанцы. Меняются только объекты атаки. Сама технология остается прежней.

Подобная политика говорит еще об одной серьезной проблеме. Москва продолжает воспринимать Южный Кавказ через давно устаревшие представления, которые уже не имеют ничего общего с реальностью.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, "старые методологии восприятия и понимания Южного Кавказа полностью устарели".

Эти слова полностью отражают нынешнюю ситуацию. Азербайджан давно проводит самостоятельную внешнюю политику, самостоятельно принимает решения и строит отношения с партнерами, исходя исключительно из собственных национальных интересов. Любые попытки давления, информационных атак или языка угроз оказываются безуспешными.

Российской пропаганде пора понять простую вещь: уважение невозможно заменить потоками оскорблений, а партнерство невозможно строить на ксенофобии. Пока одни представители российской власти говорят о дружбе, другие продолжают сеять ненависть к азербайджанцам. Именно эта двойная игра сегодня наносит главный удар по российско-азербайджанским отношениям.

В современном мире страны выбирают сотрудничество с теми, кто разговаривает с ними на языке уважения. Язык пропаганды, шовинизма и национальной ненависти всегда приводит к одному результату - изоляции и потере доверия. И чем дольше российская информационная машина будет жить по этим правилам, тем быстрее она будет разрушать то, что еще недавно называлось партнерством.