В Баку впервые в истории ТЮРКСОЙ высшую награду получил деятель телевидения - ФОТО

Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев посетил ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", где встретился с председателем общества Ровшаном Мамедовым, сообщил Trend эксклюзивно вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ Салим Бабуллаоглу, участник мероприятия, передает Day.Az.

В ходе встречи Ровшан Мамедов подробно рассказал гостю об истории и современном этапе развития Азербайджанского телевидения и радио. В свою очередь Султан Раев подчеркнул, что Азербайджанское телевидение играет важную роль не только в жизни страны, но и всего тюркского мира, внося значительный вклад в сохранение и популяризацию общего культурного наследия тюркских народов.

Затем Султан Раев вручил заместителю председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", тележурналисту, режиссёру и заслуженному артисту Азербайджана Рафигу Гашимову одну из высших наград ТЮРКСОЙ - медаль "За вклад в культуру тюркских народов". Церемония была приурочена к 60-летнему юбилею известного деятеля сферы телевидения.

"Эта медаль впервые в истории ТЮРКСОЙ вручается деятелю сферы телевидения. Выдающийся азербайджанский деятель телевидения и кино, сценарист, тележурналист, эссеист и переводчик Рафиг Гашимов отмечает своё 60-летие. Рафиг муаллим является автором многочисленных художественно-документальных фильмов, а также создателем и ведущим целого ряда интереснейших телепрограмм, героями которых становились выдающиеся представители культуры, литературы и науки тюркского мира. Мы в ТЮРКСОЙ высоко ценим его многолетний вклад в развитие и популяризацию общего культурного наследия", - отметил Султан Раев.

Во встрече также принял участие официальный представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Вугар Мамедов.