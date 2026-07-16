https://news.day.az/autonews/1848481.html В Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel Марка Opel столкнулась с ажиотажным спросом на дизельные автомобили. Большинство марок отказались от установки дилелей на свои модели. Opel оказался одним из немногих производителей, кто сохранил верность "воспламенению от сжатия". В частности, семейство Astra оснащается 130-сильным 4-четырёхцилиндровым двигатель объёмом 1,5 л.

В Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel

Автоновости, 16 июля 2026 19:30 (UTC +04:00) 1 037
В Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel

Марка Opel столкнулась с ажиотажным спросом на дизельные автомобили. Большинство марок отказались от установки дилелей на свои модели. Opel оказался одним из немногих производителей, кто сохранил верность "воспламенению от сжатия". В частности, семейство Astra оснащается 130-сильным 4-четырёхцилиндровым двигатель объёмом 1,5 л. И этот вариант оказался крайне популярным среди покупателей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Мы наблюдаем высокие объемы заказов на дизельные модели Astra", - рассказал изданию Focus генеральный директор компании-дистрибьютора Opel Germany Патрик Дингер.

Около 30% компактных автомобилей Opel, продаваемых сейчас на рынке Германии, оснащены дизельными двигателями. Для корпоративных клиентов этот показатель превышает половину, отметил Дингер.

Ключевым фактором популярности является общая стоимость владения, то есть сумма эксплуатационных расходов. Как показал реальный опыт эксплупатации, дизельная Astra расходует 4−5 л/100 км.

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День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 345
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 457
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 567
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 653
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 587
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 578
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 554
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 689
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 754
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 704
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 562
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 6 970
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 203
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 705
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 567
В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения 20 октября 15:13 (UTC+04), Общество 653
В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ 20 октября 15:09 (UTC+04), Экономика 3 621
Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R) 20 октября 15:00 (UTC+04), Экономика 1 206
Сахиба Гафарова и Садыр Жапаров обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО 20 октября 14:57 (UTC+04), Политика 6 374
Bu gün paytaxtda pulsuz avtobuslar işləyəcək 20 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 619
Азербайджан изучает перспективы производства зеленого топлива 20 октября 14:54 (UTC+04), Экономика 3 683
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