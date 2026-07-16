"Сабах" расстался с одним из самых титулованных легионеров команды

Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о расставании с Хассани Граветтом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, срок контракта американского баскетболиста истек и соглашение не было продлено.

Граветт дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата в составе "Сабаха". Еще один раз он получил награду MVP финальной серии.

В сезоне-2025/26 американец также был признан самым ценным игроком группы A регулярного чемпионата Азербайджана.