https://news.day.az/sport/1848505.html "Сабах" расстался с одним из самых титулованных легионеров команды Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о расставании с Хассани Граветтом. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, срок контракта американского баскетболиста истек и соглашение не было продлено. Граветт дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата в составе "Сабаха".
"Сабах" расстался с одним из самых титулованных легионеров команды
Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о расставании с Хассани Граветтом.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, срок контракта американского баскетболиста истек и соглашение не было продлено.
Граветт дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата в составе "Сабаха". Еще один раз он получил награду MVP финальной серии.
В сезоне-2025/26 американец также был признан самым ценным игроком группы A регулярного чемпионата Азербайджана.
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