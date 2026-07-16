Азербайджанский борец завоевал "золото" на рейтинговом турнире в Будапеште - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В столице Венгрии, Будапеште, продолжается заключительный в этом году рейтинговый турнир по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш спортсмен Али Цокаев, выступающий в весовой категории до 92 кг, стал победителем турнира. В финальной схватке ему присудили победу без борьбы, так как его соперник - украинский борец Мухаммед Алиев - не смог выйти на ковер из-за травмы.

В женской борьбе Гюльтекин Ширинова (55 кг) уступила в схватке за бронзовую медаль представительнице Канады Карле Гонсалес со счетом 0:5.

22:25

В столице Венгрии, Будапеште, продолжается заключительный в этом году рейтинговый турнир по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель Джабраил Гаджиев, выступающий в весовой категории до 79 кг, завоевал серебряную медаль соревнований. В финальной схватке азербайджанский борец уступил представителю Монголии Сулдхуу Олонбаяру со счетом 0:5.

17:51

Три члена сборной Азербайджана по борьбе примут участие в медальных схватках заключительного рейтингового турнира года в Будапеште.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, вольники Джабраил Гаджиев и Али Цокаев поборются за "золото", а представительница женской борьбы Гюльтекин Ширинова - за "бронзу". Медальная сессия начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Гаджиев, выступающий в весовой категории до 79 кг, встретится в финале с монголом Сулдхуу Олонабаяром. На пути к решающей схватке азербайджанский борец победил казахстанца Шамсата Таира со счетом 2:0 и грузина Луку Чхитунидзе - 5:3.

В финале категории до 92 кг Цокаев должен был встретиться с украинцем Магомедом Алиевым. Однако соперник указан в официальной заявке Объединенного мира борьбы как травмированный, поэтому представитель Азербайджана будет объявлен победителем без проведения схватки.

До финала Цокаев одолел американца Дастина Плотта - 8:6, представляющего Бахрейн Магомеда Шарипова - 2:0 и турка Фатиха Алтунбаша - 11:0.

В весовой категории до 55 кг соперницей Шириновой в схватке за "бронзу" станет канадка Карла Годинес.

В первый день турнира Ислам Базарганов, Нураддин Новрузов и Кенан Гейбатов потерпели поражения в схватках за "бронзу".

Осман Нурмагомедов в категории до 97 кг уступил поляку Збигневу Барановскому в 1/8 финала и выбыл из борьбы за медали. Гиорги Мешвилдишвили в весе до 125 кг победил поляка Роберта Барана в квалификации, но позднее завершил выступление на турнире.

16:15

Члены сборной Азербайджана по вольной борьбе Джабраил Гаджиев и Али Цокаев вышли в финал рейтингового турнира в Будапеште.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 79 кг Гаджиев начал борьбу с четвертьфинала, где победил казахстанца Шамсата Таира со счетом 2:0.

В полуфинале азербайджанский борец одолел грузина Луку Чхитунидзе - 5:3 и завоевал путевку в схватку за "золото".

Цокаев в категории до 92 кг выиграл три поединка. В 1/8 финала он победил американца Дастина Плотта со счетом 8:6, а затем взял верх над представляющим Бахрейн Магомедом Шариповым - 2:0.

В полуфинале Цокаев разгромил турка Фатиха Алтунбаша со счетом 11:0 и досрочно завершил схватку.

Оба представителя Азербайджана проведут финальные поединки в вечерней программе.

Гиорги Мешвилдишвили, выступающий в категории до 125 кг, победил поляка Роберта Барана - 3:1 и американца Деметриуса Томаса - 6:2. Однако из-за травмы он не вышел на четвертьфинальную схватку.

В женской борьбе Гюльтекин Ширинова в весе до 55 кг уступила украинке Наталии Кливчуцкой со счетом 1:5.

Заключительный в 2026 году турнир рейтинговой серии проходит в Будапеште 15-19 июля.