В Гусаре проходит конференция по религиозной тематике в СМИ - ФОТО

В городе Гусар проходит конференция на тему "Презентация религиозных тем в медиа: совместная ответственность в сохранении религиозной стабильности", посвященная 151-летию азербайджанской национальной прессы.

Как сообщает корреспондент Trend, в мероприятии, организованном Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, принимают участие представители госструктур, медиа, религиозные деятели, теологи, эксперты, передает Day.Az.

На мероприятии будет продемонстрирован видеоролик "Азербайджан - пространство мира и гармонии", отражающий традиции толерантности, ценности мира и сосуществования в стране. Также будет представлен проект "Библиотека в каждой мечети", реализуемый Фондом пропаганды духовных ценностей при госкомитете. В рамках проекта в текущем году планируется обеспечить библиотеками 220 мечетей в различных регионах страны. Кроме того, участникам презентуют информационную систему AMİN, созданную для обеспечения оперативного, прозрачного и доступного управления деятельностью, услугами и информационными ресурсами комитета и подведомственных ему структур.

На церемонии открытия выступят глава Исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов, заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов, руководители СМИ.

В рамках конференции пройдут две панельные сессии: "Цифровые медиа и религиозный дискурс: информационные манипуляции и дезинформация" и "Профессионализм и религиозная грамотность: ответственность медиа в сохранении духовных ценностей". В ходе панельных дискуссий состоится обмен мнениями по вопросам профессионального освещения религиозных тем в СМИ, информационной безопасности, рисков дезинформации, роли медиа в повышении религиозной грамотности, правильного донесения чувствительных тем до общественности и перспектив развития сотрудничества между государством и СМИ.

Мероприятие продолжится 17 июля медиатуром по религиозным объектам, расположенным в Губе. В рамках медиатура участники ознакомятся с губинскими мечетями "Джума" и "Сакина ханум", Музеем горских евреев и синагогой "Гиляки".

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