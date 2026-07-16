Отмена 907-й поправки является требованием современности — Низами Сафаров

Отмена 907-й поправки является исторической необходимостью на новом этапе развития отношений между Азербайджаном и США.

Как передает Day.Az, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

По его словам, подписание 10 февраля 2026 года Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки наглядно подтвердило развитие отношений между двумя государствами в рамках новой экономической, политической, дипломатической и правовой конфигурации.

"До этого, 8 августа 2025 года, подписание при участии Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа исторической Совместной декларации по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне стало фундаментальным шагом на пути к завершению многолетнего конфликта и обеспечению устойчивого мира в регионе. На фоне этих событий полная отмена 907-й поправки является одним из важнейших вопросов политической повестки дня. Хотел бы напомнить, что 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" США была принята в 1992 году на фоне карабахского конфликта под предлогом того, что Азербайджан якобы применяет "блокаду" против Армении", - сказал он.

Н. Сафаров подчеркнул, что подобный подход не поддавался никакой логике, поскольку именно азербайджанские земли подверглись оккупации со стороны Армении.

Он отметил, что, как подчеркивалось и на IV Глобальном Шушинском медиафоруме, 907-я поправка полностью устарела. "Успешная реализация главой азербайджанского государства мирной повестки дня создала исторический шанс для установления стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Азербайджан в одностороннем порядке снял все существовавшие со времен оккупации ограничения на транзит грузов в Армению, и на данный момент более 40 тысяч тонн различных грузов было перевезено в Армению из России, Казахстана и других мест. Кроме того, Азербайджан сам начал поставлять в Армению нефтепродукты, и объем этих поставок уже превысил 10 тысяч тонн. Этот факт показывает, что мир между Азербайджаном и Арменией существует уже не только на бумаге, но и на практике. Здесь я хотел бы особо отметить, что во время официального визита в США в 1997 году общенациональный лидер Гейдар Алиев довел до внимания Президента Клинтона и членов Палаты представителей необходимость отмены 907-й поправки, наносящей огромный удар по отношениям между двумя государствами. К сожалению, поправка до сих пор не отменена, и каждый год Президент США приостанавливает ее действие специальным указом. В декабре прошлого года член Конгресса Анна Паулина Луна выступила с инициативой об отмене 907-й поправки, и к этой инициативе присоединился ряд членов Республиканской партии. Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положила бы конец наследию двойных стандартов, укрепив доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - заявил депутат.