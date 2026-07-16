https://news.day.az/unusual/1848389.html В Орландо открыли американские горки для любителей серфинга - ВИДЕО В парке развлечений SeaWorld в американском Орландо работает необычный аттракцион Surf Coaster, который позволяет посетителям почувствовать себя серферами, мчащимися по воздуху на огромной волне.
В Орландо открыли американские горки для любителей серфинга - ВИДЕО
В парке развлечений SeaWorld в американском Орландо работает необычный аттракцион Surf Coaster, который позволяет посетителям почувствовать себя серферами, мчащимися по воздуху на огромной волне.
Как сообщает Day.Az, главная особенность американских горок заключается в том, что пассажиры едут стоя, закрепленные на специальной платформе, имитирующей доску для серфинга. Благодаря такой конструкции создается эффект свободного полета на высокой скорости с резкими поворотами, подъемами и спусками.
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