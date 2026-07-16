В Орландо открыли американские горки для любителей серфинга - ВИДЕО

В парке развлечений SeaWorld в американском Орландо работает необычный аттракцион Surf Coaster, который позволяет посетителям почувствовать себя серферами, мчащимися по воздуху на огромной волне.

Как сообщает Day.Az, главная особенность американских горок заключается в том, что пассажиры едут стоя, закрепленные на специальной платформе, имитирующей доску для серфинга. Благодаря такой конструкции создается эффект свободного полета на высокой скорости с резкими поворотами, подъемами и спусками.