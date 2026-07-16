https://news.day.az/politics/1848445.html Баку и Пекин укрепляют стратегический союз - транзит становится драйвером Еще несколько лет назад отношения между Баку и Пекином воспринимались, прежде всего, через призму торговли - Китай поставлял товары, Азербайджан их покупал. Сегодня эта картина выглядит иначе. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в апреле 2025 года в Китайскую Народную Республику и подписание Совместного заявления об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стали точкой отсчета нового этапа сотрудничества, которое охватывает уже не только торговлю, но и инвестиции, транспорт, энергетику и оборонную сферу.

Баку и Пекин укрепляют стратегический союз - транзит становится драйвером

Политика, 16 июля 2026 21:44 (UTC +04:00) 3 715
Баку и Пекин укрепляют стратегический союз

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Еще несколько лет назад отношения между Баку и Пекином воспринимались, прежде всего, через призму торговли - Китай поставлял товары, Азербайджан их покупал. Сегодня эта картина выглядит иначе. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в апреле 2025 года в Китайскую Народную Республику и подписание Совместного заявления об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стали точкой отсчета нового этапа сотрудничества, которое охватывает уже не только торговлю, но и инвестиции, транспорт, энергетику и оборонную сферу.

Об этом сдвиге глава государства также рассказал на IV Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос представителя китайского медиа о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия.

"После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах: и в политической, и в экономической, в транспортной - во всех. И мы этому очень рады, придаем этому очень большое значение. Сегодня больше китайских компаний уже присутствует в Азербайджане. Некоторые из них осуществляют уже крупные инвестиции, некоторые участвуют в различных инфраструктурных проектах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Статистика подтверждает слова главы государства. По данным Государственного таможенного комитета, за январь-май 2026 года товарооборот между странами составил 1 миллиард 831,7 миллиона долларов - на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На долю Китая пришлось 8,81% всего товарооборота Азербайджана, что удерживает страну на четвертом месте среди крупнейших торговых партнеров. Особенно заметно вырос азербайджанский экспорт в Китай - на 40,5%, до 48,75 миллиона долларов, тогда как импорт из Китая увеличился на 3,3%, достигнув 1 миллиарда 782,9 миллиона долларов.

Еще более показательна динамика взаимных инвестиций. В 2025 году объем прямых вложений Азербайджана в китайскую экономику вырос до почти 10 миллионов долларов против 2,8 миллиона годом ранее. Китайские инвестиции в Азербайджан за тот же период увеличились до 26,9 миллиона долларов. Обсуждается и создание совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и китайским Фондом Шелкового пути - механизм, который в перспективе может финансировать проекты в инфраструктуре, промышленности и энергетике.

Заметно расширяется и сотрудничество в сфере зеленых технологий. Практически все солнечные панели, устанавливаемые сегодня в Азербайджане, - китайского производства, независимо от того, какая компания выступает инвестором проекта. Показательным примером промышленной кооперации стала локальная сборка электробусов BYD в Сумгайытском промышленном парке - первые машины уже вышли на маршруты Баку.

Развивается и сотрудничество в оборонно-технической сфере: часть уже приобретенной Азербайджаном продукции военного назначения была продемонстрирована на параде в честь пятилетия Победы.

"Мы открыли также новую главу сотрудничества - это сотрудничество в оборонной сфере. Азербайджан уже приобрел определенную продукцию военного назначения, часть из них была продемонстрирована во время парада, посвященного пятилетию нашей Победы, часть - еще в дороге, часть сейчас еще обсуждается. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере военно-технического обеспечения", - сказал глава государства на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Параллельно с ростом торгово-инвестиционных связей стремительно набирает значение транспортное направление - Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. Путь, соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, из резервного варианта превратился в одну из ключевых логистических артерий континента.

Причина этого - развитие Среднего коридора и параллельная деградация альтернативных маршрутов. Северный коридор через Россию оказался под серьезным санкционным давлением после начала войны в Украине в 2022 году. Южный маршрут через Иран также потерял надежность: обострение ситуации вокруг Ормузского пролива в 2026 году сделало морские перевозки через этот регион рискованными и дорогими. Добавляют проблем и атаки хуситов на суда в Красном море, вынуждающие перевозчиков огибать Африку. В этих условиях Средний коридор остался фактически единственной полноценной альтернативой для сухопутной торговли между Азией и Европой.

За последние семь лет объём перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличился в пять раз - с 0,7 миллиона тонн до 4,1 миллиона тонн в год. Если в 2019 году по маршруту было перевезено 759 тысяч тонн, то в 2020 году - 783 тысячи тонн, в 2021 году - 586 тысяч тонн, в 2022 году - один миллион 485 тысяч тонн, в 2023 году - два миллиона 764 тысячи тонн, в 2024 году - четыре миллиона 484 тысячи тонн, а в 2025 году - четыре миллиона 119 тысяч тонн. 

Рост продолжился и в первом квартале 2026 года: по ТМТМ прошло 125 контейнерных поездов - на 34,4% больше, чем годом ранее. По маршруту Сиань - порт Алят проследовали 85 поездов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2025 года. По прогнозам, к 2027 году грузопоток по Среднему коридору вырастет еще как минимум на 10%.

Символичным событием стал и запуск в этом году первого контейнерного поезда из китайской провинции Шаньси в Азербайджан - маршрут, ранее не задействованный в логистике Среднего коридора. Расширение географии отправок из Китая говорит о растущем интересе Пекина к диверсификации транспортных потоков в пользу транскаспийского направления.

Ключевую роль в развитии коридора играет Азербайджан, последовательно превращающий выгодное географическое положение в системный логистический актив. Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, способный обрабатывать свыше 15 миллионов тонн грузов в год, сегодня расширяется почти вдвое - с расчетом на растущие объемы транзита из Китая и Центральной Азии. Рядом создана Алятская свободная экономическая зона, где в перспективе появится и грузовой аэропорт.

Отдельного внимания заслуживает модернизированная железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. 2 июня 2026 года на станции Ахалкалаки в Грузии линию официально ввели в эксплуатацию после масштабной реконструкции 184-километрового участка на грузинской территории - с обновлением 13 станций, 55 мостов, тяговых подстанций и сотен километров путей и контактной сети. В результате пропускная способность БТК выросла в пять раз - с 1 до 5 миллионов тонн грузов в год. Что особенно важно, модернизацию грузинского участка профинансировал именно Азербайджан, взяв на себя ответственность за инфраструктуру соседнего государства - шаг, который эксперты называют беспрецедентным для региональной интеграции.

Потенциальным дополнением к существующей инфраструктуре может стать и Зангезурский коридор, который способен дать Среднему коридору прямой выход к турецкой транспортной сети в обход Грузии, сократив сроки и стоимость доставки.

Все эти элементы - рост товарооборота, инвестиции, промышленная кооперация, транспортная инфраструктура - складываются в единую картину. Азербайджан для Китая - надежный и предсказуемый партнер в регионе, где предсказуемость сегодня стала дефицитным ресурсом. Для Пекина, заинтересованного в диверсификации логистики на фоне глобальной турбулентности, и для Европы, стремящейся снизить зависимость от нестабильных маршрутов, Средний коридор через Азербайджан становится оптимальным решением.

Именно поэтому нынешний этап отношений Баку и Пекина правильнее рассматривать как долгосрочную стратегию, в которой торговля, инвестиции и транспорт усиливают друг друга. И судя по темпам, заданным в 2025-2026 годах, это партнерство будет только углубляться.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #КИТАЙ #СРЕДНИЙ КОРИДОР
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