https://news.day.az/officialchronicle/1848543.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказала поддержку Нурани, страдающей онкологическим заболеванием Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказала поддержку заслуженной журналистке Азербайджана Тофигаханум Касымовой, страдающей онкологическим заболеванием. Как сообщает Day.Az, Тофигаханум Касымова, более известная под псевдонимом Нурани, на данный момент находится в коме.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказала поддержку Нурани, страдающей онкологическим заболеванием
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказала поддержку заслуженной журналистке Азербайджана Тофигаханум Касымовой, страдающей онкологическим заболеванием.
Как сообщает Day.Az, Тофигаханум Касымова, более известная под псевдонимом Нурани, на данный момент находится в коме.
На протяжении многих лет материалы Нурани публикуются в десятках азербайджанских и зарубежных СМИ. Основными направлениями ее деятельности являются геополитика, политические процессы и вопросы, связанные с Южным Кавказом.
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