https://news.day.az/world/1848542.html Взрывы слышны в городах Ирана В иранском городе Бушер прогремели два взрыва. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA. Кроме того, очевидцы сообщают о восьми взрывах в районе деревни Маснен на острове Кешм. Ранее в США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану.
Взрывы слышны в городах Ирана
В иранском городе Бушер прогремели два взрыва.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA.
Кроме того, очевидцы сообщают о восьми взрывах в районе деревни Маснен на острове Кешм.
Ранее в США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану.
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