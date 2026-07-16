https://news.day.az/world/1848542.html Взрывы слышны в городах Ирана В иранском городе Бушер прогремели два взрыва. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA. Кроме того, очевидцы сообщают о восьми взрывах в районе деревни Маснен на острове Кешм. Ранее в США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану.

Взрывы слышны в городах Ирана

В мире, 16 июля 2026 23:59 (UTC +04:00) 1 289
Взрывы слышны в городах Ирана

В иранском городе Бушер прогремели два взрыва. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA.

Кроме того, очевидцы сообщают о восьми взрывах в районе деревни Маснен на острове Кешм. 

Ранее в США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану.

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В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы 20 октября 19:48 (UTC+04), Общество 4 028
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От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 3 859
Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО 20 октября 19:05 (UTC+04), Общество 3 937
Азербайджан и Хорватия обсудили развитие стратегического партнерства - ФОТО 20 октября 18:51 (UTC+04), Политика 852
Израиль и Ливан проведут переговоры в США 20 октября 18:45 (UTC+04), В мире 830
Во Франции почти 150 участников беспорядков получили тюремные сроки - ВИДЕО 20 октября 18:42 (UTC+04), В мире 816
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 20 октября 18:38 (UTC+04), Общество 672
Гражданам Азербайджана рекомендовали воздержаться от поездок во Францию 20 октября 18:35 (UTC+04), Общество 5 567
Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО 20 октября 18:27 (UTC+04), Культура 3 975
Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 772
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 281
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 3 836
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 4 995
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 5 043
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 696
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 801
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 674
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ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 4 096
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 776
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Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 4 033
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 833
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