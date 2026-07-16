https://news.day.az/world/1848542.html

Взрывы слышны в городах Ирана

В иранском городе Бушер прогремели два взрыва. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA. Кроме того, очевидцы сообщают о восьми взрывах в районе деревни Маснен на острове Кешм. Ранее в США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану.