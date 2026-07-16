США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового этапа ударов по Ирану.

Как сообщает Day.Az, в сообщении командования говорится, что в 14:00 по времени Восточного побережья США американские силы приступили к новой волне атак по территории Ирана с целью дальнейшего снижения его военного потенциала.

Ранее президент США Дональд Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что "не любит ставить крайних сроков".