https://news.day.az/world/1848541.html США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового этапа ударов по Ирану. Как сообщает Day.Az, в сообщении командования говорится, что в 14:00 по времени Восточного побережья США американские силы приступили к новой волне атак по территории Ирана с целью дальнейшего снижения его военного потенциала.
США объявили о начале нового этапа ударов по Ирану
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового этапа ударов по Ирану.
Как сообщает Day.Az, в сообщении командования говорится, что в 14:00 по времени Восточного побережья США американские силы приступили к новой волне атак по территории Ирана с целью дальнейшего снижения его военного потенциала.
Ранее президент США Дональд Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что "не любит ставить крайних сроков".
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