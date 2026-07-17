https://news.day.az/unusual/1848376.html Китаец нашел необычный способ уберечь машину от наводнения - ВИДЕО Житель китайского города Шэньян нашел необычный способ защитить свой автомобиль от последствий сильных ливней и наводнения. Как передает Day.Az, опасаясь, что машина окажется под водой, мужчина арендовал подъемный кран, который поднял автомобиль на несколько метров над землей. В таком положении транспортное средство переждало подтопление.
Китаец нашел необычный способ уберечь машину от наводнения - ВИДЕО
Житель китайского города Шэньян нашел необычный способ защитить свой автомобиль от последствий сильных ливней и наводнения.
Как передает Day.Az, опасаясь, что машина окажется под водой, мужчина арендовал подъемный кран, который поднял автомобиль на несколько метров над землей. В таком положении транспортное средство переждало подтопление.
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