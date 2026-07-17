https://news.day.az/unusual/1848427.html Гороскоп на 17 июля - Что пророчат звезды? Сегодня гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на "отлично".

Гороскоп на 17 июля - Что пророчат звезды?

Это интересно, 17 июля 2026 01:20 (UTC +04:00) 1 218
Гороскоп на 17 июля

Сегодня гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на "отлично". Используйте эту возможность, чтобы разобраться "от" и "до" в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать - если конечно, вы не хотите дойти в выяснениях отношений до Адама и Евы, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в Овне может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Овен может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Телец

Сегодня Телец способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Последовав этому совету, Телец сегодня может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений. А главное, это поможет избежать острых конфликтов, которые сегодня ой как вероятны!

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо! И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Близнецам решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Рак

Сегодня Раку не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Рак ни делал, ему следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет - отлично. Гораздо хуже, если Рак не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня - Раку необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Лев

Сегодня Льву следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Лев рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Льва, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Льву следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Дева

Сегодня Дева будет строга, но справедлива, - по крайней мере, так ей будет казаться. Она будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способна приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Девы. Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что если она действительно хочет добиться результата, ей стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Весы

Сегодня у Весов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Весы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Весам поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Весов сегодня способна творить чудеса, она - их волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Скорпион

Сегодня гороскоп дает Скорпиону шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть - логические размышления самого Скорпиона. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Скорпиону стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Стрельцу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, - к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему сегодня нелегко найти общий язык - Стрелец будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Козерогу сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Козерог почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Козерог сегодня может освободиться и от чего-нибудь еще - к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Водолей

Сегодня в отношениях с людьми многое может раздражать Водолея, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Водолей захочет докопаться до истины - в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сегодня сосредоточиться на делах, в которых Водолей все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги - есть вероятность ошибиться. Возможно, у них мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Рыбы не обладают достаточной решимостью - они могут колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Рыбам надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения - со временем это им пригодится.

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