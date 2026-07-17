В некоторых частях Баку и Абшерона временно отключат электричество

17 июля в ряде районов Баку и Абшеронского района будут введены временные ограничения в подаче электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами.

Как сообщает Day.Az, с 09:00 до 13:00 на территории Наримановского районного управления энергоснабжения и сбыта будут проводиться работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим с перебоями будет подаваться электроэнергия в семиэтажные жилые дома, расположенные на проспекте Гейдара Алиева и улице Оруджа Алиева.

В тот же день с 10:00 до 13:00 в Ясамальском районе из-за ремонта на трансформаторной подстанции планируется отключение электроэнергии на улицах Хыдыра Мустафаева, Аббаса Мирзы Шарифзаде, Хагана Дадашова, Мирзы Джаббара Мамедзаде, Наримана Нариманова, Таги Шахбази, а также на части проспекта Иншаатчылар.

Кроме того, в связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторной подстанции Низаминского районного управления в эти же часы без электричества останется Первая поперечная улица поселка Кешля.

На территории Абшеронского районного управления будут проводиться ремонтные работы на подстанции "Нюбар" напряжением 35/10/6 кВ. В связи с этим с 10:00 до 17:00 перебои с электроснабжением ожидаются в отдельных частях населенных пунктов Ашагы Гюздек и Атъялы.

Также в связи с текущими ремонтными работами на электросетях с 11:00 до 12:00 будет приостановлена подача электроэнергии на улице Буньяда Сардарова, относящейся к зоне обслуживания Сабаильского районного управления.

После завершения ремонтных работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.