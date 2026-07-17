https://news.day.az/medicine/1848444.html Найден способ отсрочить развитие болезни Альцгеймера на три года Ученые выяснили, что препарат донанемаб (известный как N3pG) способен отсрочить развитие симптомов болезни Альцгеймера на срок до трех лет. Наибольший эффект наблюдается у пациентов, начавших лечение на ранних стадиях заболевания.

Найден способ отсрочить развитие болезни Альцгеймера на три года

Медицина, 17 июля 2026 05:25 (UTC +04:00) 912
Найден способ отсрочить развитие болезни Альцгеймера на три года

Ученые выяснили, что препарат донанемаб (известный как N3pG) способен отсрочить развитие симптомов болезни Альцгеймера на срок до трех лет. Наибольший эффект наблюдается у пациентов, начавших лечение на ранних стадиях заболевания. Результаты исследования будут представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие около 1200 человек с ранними проявлениями болезни Альцгеймера. Примерно половина из них в течение 18 месяцев получала внутривенные инфузии донанемаба, а результаты сравнили с группой пациентов, не проходивших такое лечение.

Оценка когнитивных функций показала, что спустя 18 месяцев у пациентов, получавших препарат, память и мышление ухудшались значительно медленнее. Через три года наблюдения разница между группами стала еще более выраженной. По оценке исследователей, у части пациентов развитие клинических симптомов удалось отсрочить примерно на три года.

Дополнительный анализ показал, что донанемаб снижает уровень биомаркера p-tau217 в крови, который отражает накопление патологического тау-белка - одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера. У пациентов, получавших лечение, концентрация этого белка уменьшалась, тогда как в контрольной группе продолжала расти.

Сканирование мозга также показало значительное сокращение количества амилоидных бляшек - еще одного характерного признака заболевания. У пациентов с умеренными когнитивными нарушениями их уровень снизился примерно на 90%.

По мнению исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что эффект донанемаба может сохраняться даже после завершения курса терапии. Специалисты также отмечают, что максимальную пользу препарат приносит при начале лечения на самых ранних стадиях болезни.

Донанемаб уже одобрен для применения в Великобритании, однако пока не включен в государственную систему здравоохранения из-за высокой стоимости и риска серьезных побочных эффектов, включая редкие случаи кровоизлияния в мозг. Несмотря на это, новые результаты укрепляют позиции препарата как одного из наиболее перспективных методов замедления прогрессирования болезни Альцгеймера.

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