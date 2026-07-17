https://news.day.az/society/1848545.html В некоторых частях Баку временно не будет газа В некоторых районах столицы будет временно приостановлено газоснабжение. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз".
В некоторых частях Баку временно не будет газа
В некоторых районах столицы будет временно приостановлено газоснабжение.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию производственное объединение "Азеригаз".
Отмечается, что в связи с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону 17 июля 2026 года с 10:00 и до завершения работ будет временно прекращена подача газа в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах Бинагадинского района, на части территории поселка имени М.Э. Расулзаде, в поселке Хутор, жилом массиве Воровского, а также на улицах Самеда Вургуна и "Азербайджан гадыны" Сабунчинского района.
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