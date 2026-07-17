https://news.day.az/sport/1848547.html "Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Итальянский "Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года. Последним клубом Челика была "Рома", за которую он выступал с лета 2022 года.
"Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции
Итальянский "Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.
Последним клубом Челика была "Рома", за которую он выступал с лета 2022 года. Турецкий игрок покинул стан "волков" нынешним летом в связи с окончанием контракта. В минувшем сезоне Челик принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 14 млн евро.
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