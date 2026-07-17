Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 4 930

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4 930.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом, ранения получили 16 740 человек, 17 907 - лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 35 781 человек прошел лечение в медицинских учреждениях. Помощь оказана 128 324 семьям, 21 210 человек размещены в 107 временных лагерях, пострадавшим передано 10 063 тонны продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло 1 308 афтершоков.