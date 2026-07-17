Названы актуальные цены на ягнятину в Азербайджане - ВИДЕО

На рынках Азербайджана наблюдается разница в ценах на мясо ягненка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, мясо ягнят весом 17-20 килограммов продается по 20-21 манату за килограмм, тогда как цена на молочных ягнят весом 10-12 килограммов достигает 23-25 манатов за килограмм.

По словам продавцов, стоимость зависит от веса, породы животного и закупочной цены. Мясники отмечают, что молочные ягнята встречаются реже, поэтому их, как правило, закупают и забивают только по предварительному заказу. Кроме того, такое мясо считается более мягким и отличается по вкусовым качествам по сравнению с мясом более крупных ягнят.

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