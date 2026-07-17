Азербайджан и Россия обсудили транспортное и торговое сотрудничество - ФОТО

Обсуждены вопросы транспортного и торгового сотрудничества, а также региональной и международной безопасности Азербайджана и России.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети X.

Переговоры состоялись в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве.

"Министры обсудили двустороннюю повестку Азербайджана и России, включая сотрудничество в политической, экономической, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Россией, и обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития экономического и торгового сотрудничества.

Особое внимание было уделено деятельности Азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и роли Азербайджано-российского делового совета в расширении двусторонних связей.

В ходе встречи министры подчеркнули важность развития транспортных связей и региональных транспортных проектов, отметив их вклад в укрепление экономической устойчивости региона.

Кроме того, стороны отметили важность сотрудничества в рамках Международного транспортного коридора "Север - Юг", расширения мультимодальных перевозок и повышения эффективности логистических маршрутов.

На встрече также обсуждалось гуманитарное сотрудничество, включая развитие связей в сферах культуры, образования, науки и спорта, а также контактов между людьми, академического взаимодействия и молодежных обменов.

Министры также обсудили экологические вызовы в Каспийском море, включая снижение уровня воды, и подчеркнули важность совместных усилий в этом направлении.

Затрагивая региональные и международные вопросы, Дж.Байрамов отметил, что новые реалии, сформировавшиеся на Южном Кавказе после 44-дневной Отечественной войны, основаны на принципах международного права, включая суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международно признанных границ. Он подчеркнул, что приверженность Азербайджана мирной повестке, конструктивные инициативы и меры по укреплению доверия внесли вклад в продвижение процесса нормализации.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинскому конфликту и другим вопросам региональной и международной безопасности. Была подчеркнута важность дипломатического диалога и соблюдения норм и принципов международного права в обеспечении мира и стабильности", - отмечается в сообщении МИД.