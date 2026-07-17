Раскрыты неприятные подробности о новом iPad

Компания Apple разрабатывает новое поколение iPad mini под внутренним кодовым названием J510, главным преимуществом которого станет OLED-экран. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый планшет может быть представлен уже этой осенью, а старт продаж ожидается до октября. Apple также готовит обновления других моделей линейки iPad: базовый iPad с кодовым названием J581 и новые версии iPad Air, которые должны выйти в следующем году.

Базовый iPad следующего поколения получит несущественные изменения в виде нового процессора и старого дизайна. Новые модели iPad Air будут представлены версиями на 11 и 13 дюймов, а их релиз ожидается весной одновременно с iPad Pro. В этот же период Apple может представить новое поколение стилуса Apple Pencil.

Текущий iPad mini придерживается дизайна, представленного еще в 2021 году. С тех пор гаджет обновляется лишь за счет новых процессоров. Ожидается, что переход на OLED может сделать компактный планшет заметно дороже, особенно на фоне недавнего повышения цен на устройства Apple.

В прошлом месяце компания увеличила стоимость большинства моделей iPad. Базовый iPad и iPad mini подорожали на $100 - до $449 и $599 соответственно. Одной из причин роста цен стал дефицит чипов памяти, который увеличивает производственные расходы Apple и усложняет поставки комплектующих.