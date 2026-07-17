Между Президентом Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом сформировалось беспрецедентное доверие - издание ZeroHedge

Американское издание ZeroHedge обратило внимание на стремительно укрепляющиеся отношения между Президентами Азербайджана и США.

Как сообщает Day.Az, обмен публичными заявлениями Президента Ильхама Алиева и Президента Дональда Трампа авторы публикации назвали настоящим политическим "бромансом", подчеркнув беспрецедентный уровень взаимного доверия между двумя лидерами.

Поводом для публикации стали заявления Президента Азербайджана на IV Шушинском глобальном медиафоруме. Президент Ильхам Алиев отметил, что предыдущие администрации США на протяжении почти трех десятилетий не стремились окончательно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, а фактически сохраняли его в замороженном состоянии.

По словам главы государства, Дональд Трамп подошел к вопросу совершенно иначе. Президент Азербайджана назвал его миролюбивым человеком. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что команда Трампа глубоко поняла позицию Баку, признала важность обеспечения связи с Нахчываном и сыграла ключевую роль в создании условий для продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

После того как Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети материал Breitbart с заявлениями азербайджанского лидера, Президент Ильхам Алиев поблагодарил главу Белого дома за внимание к его словам.

Авторы ZeroHedge напоминают, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию, а министры иностранных дел двух стран парафировали согласованный текст мирного соглашения.

По оценке издания, отношения между Баку и Вашингтоном сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. В ZeroHedge считают, что публичный обмен заявлениями между Президентом Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом свидетельствует не только о тесном политическом взаимодействии, но и о сформировавшемся личном доверии между лидерами двух государств.