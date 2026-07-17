Китай готов вместе с Бразилией противостоять тарифам США

Китай готов объединить усилия с Бразилией и другими странами в ответ на повышение пошлин Соединенными Штатами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай готов вместе со всеми странами, включая Бразилию, сообща отстаивать многостороннюю торговую систему, в которой ключевую роль играет Всемирная торговая организация", - сообщил он на брифинге, комментируя решение американских властей о введении дополнительных пошлин на бразильские товары.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что в тарифных войнах не бывает победителей и они "не отвечают интересам ни одной из сторон". Линь Цзянь отметил, что Китай готов вместе с другими странами "защищать международную справедливость и правосудие".