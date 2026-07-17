https://news.day.az/world/1848616.html Нью-Йорк окутал смог от лесных пожаров в Канаде - ВИДЕО Нью-Йорк окутал смог от лесных пожаров в Канаде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видимость сократилась с нескольких километров до сотен метров, в воздухе ощущается запах гари. Индекс качества воздуха в Нью-Йорке, который в среду достигал 179, составляет 208, что соответствует оценке "очень вредно для здоровья.
Нью-Йорк окутал смог от лесных пожаров в Канаде - ВИДЕО
Нью-Йорк окутал смог от лесных пожаров в Канаде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видимость сократилась с нескольких километров до сотен метров, в воздухе ощущается запах гари. Индекс качества воздуха в Нью-Йорке, который в среду достигал 179, составляет 208, что соответствует оценке "очень вредно для здоровья.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма пожаров и жаркой погоды негативно скажется на качестве воздуха в штате. Местным жителям рекомендовано ответственно относиться к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием.
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