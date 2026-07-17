Байрамов сообщил о планах Азербайджана и России восстановить прямые рейсы

Азербайджан и РФ планируют восстановить прямые полеты по ряду направлений.

Как сообщили Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

"В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая в декабре 2024 года с нашим гражданским самолетом", - сказал он.

Далее, напомнив про заседание межправительственной комиссии, которая была в апреле, Байрамов отметил, что следующее заседание предстоит к концу года.

"Но с учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами, и планируется встреча между Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком в сентябре текущего года для того, чтобы обсудить ряд направлений", - добавил он.