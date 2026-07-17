Военные летчики выполнили задачи по боевому маневрированию - ФОТО

В соответствии с утверждённым министром обороны планом подготовки на 2026 год в авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, после заслушивания докладов лётного состава о готовности были проверены теоретические знания пилотов об условиях выполнения учебных полётов и правилах безопасности.

Затем пилоты провели контрольный осмотр авиационной техники.

Согласно плану учебно-тренировочных полётов, на самолётах JF-17C Block III, Су-25МЛ и Л-39 были выполнены дневные взлёты и посадки по установленным маршрутам, а также задачи по сложному пилотажу и боевому маневрированию на различных высотах.

В ходе учебно-тренировочных полётов, проведённых в целях совершенствования боевой подготовки военных лётчиков, основное внимание было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных тактических условиях, а также совершенствованию возможностей эффективного боевого применения авиационной техники.

Во время учебно-тренировочных полётов военные лётчики продемонстрировали высокий профессионализм.