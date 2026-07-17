https://news.day.az/world/1848634.html Кроваво-красное солнце взошло над Нью-Йорком - ВИДЕО Кроваво-красное солнце взошло над Нью-Йорком на фоне густой дымки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Кроваво-красное солнце взошло над Нью-Йорком - ВИДЕО
Кроваво-красное солнце взошло над Нью-Йорком на фоне густой дымки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре