https://news.day.az/politics/1848612.html Здание Центра Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Словакии Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами государственного флага Словакии. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети сообщил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.
Здание Центра Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Словакии
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами государственного флага Словакии.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети сообщил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.
Дипломат отметил, что здание Центра Гейдара Алиева, считающееся одним из самых удивительных шедевров мировой архитектуры, было подсвечено в цвета словацкого флага.
Посол расценил это как проявление глубокого уважения к Словакии.
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