АЖД нарастили объем перевозок грузов пищевой промышленности - ФОТО

В январе-июне 2026 года объем перевозок продукции пищевой промышленности по ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЖД, за первые шесть месяцев текущего года по железной дороге в общей сложности было перевезено 905 992 тонны продукции пищевой промышленности. Этот показатель на 35% превышает объем перевозок за аналогичный период 2025 года, который составлял 669 596 тонн.

За отчетный период также зафиксирован значительный рост в сфере транзитных перевозок. Так, в январе-июне 2026 года в транзитном режиме было транспортировано 388 764 тонны пищевой продукции. Это означает рост на 56% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (249 810 тонн).

Показатели за июнь также подтверждают сохранение положительной динамики. В июне 2026 года по АЖД было перевезено 198 тысяч тонн продукции пищевой промышленности, что на 38% больше, чем в июне 2025 года.

В то же время в июне объем транзитных перевозок пищевой продукции вырос в 2 раза - с 43 733 тонн до 87 261 тонны.

Как отмечают в АЖД, наблюдаемый рост как общего объема, так и транзитных перевозок продукции пищевой промышленности свидетельствует об укреплении роли железной дороги в международных грузоперевозках и расширении транзитно-логистического потенциала страны.