https://news.day.az/world/1848628.html В Кыргызстане произошел блэкаут Масштабный блэкаут в Бишкеке и ряде регионов Кыргызстане произошел из-за отключения высоковольтной линии. Об этом ТАСС сообщили в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК). "Произошло отключение ВЛ 220 кВ "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу".
В Кыргызстане произошел блэкаут
Масштабный блэкаут в Бишкеке и ряде регионов Кыргызстане произошел из-за отключения высоковольтной линии. Об этом ТАСС сообщили в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК).
"Произошло отключение ВЛ 220 кВ "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу". В результате сработала системная автоматика отключения нагрузки", - сказали в компании.
Там также сообщили, что в настоящее время ОАО НЭСК проводит работы по возобновлению электроснабжения, причины технологического нарушения устанавливаются.
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