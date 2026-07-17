В Кыргызстане произошел блэкаут

Масштабный блэкаут в Бишкеке и ряде регионов Кыргызстане произошел из-за отключения высоковольтной линии. Об этом ТАСС сообщили в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК).

"Произошло отключение ВЛ 220 кВ "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу". В результате сработала системная автоматика отключения нагрузки", - сказали в компании.

Там также сообщили, что в настоящее время ОАО НЭСК проводит работы по возобновлению электроснабжения, причины технологического нарушения устанавливаются.