Запускается экспресс-маршрут «Кероглу»-Sea Breeze - ФОТО
В Баку запускается экспресс-маршрут, который свяжет Транспортный хаб "Кероглу" с центром отдыха Sea Breeze.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).
Учитывая рост пассажиропотока из столицы в пригородные поселки, в том числе в пляжные зоны в летние дни, с 18 июля восстанавливается работа экспресс-маршрута № 150E, связывающего "Кероглу" с центром отдыха Sea Breeze.
Автобусы будут курсировать по субботам и воскресеньям. Точка отправления - южный выход станции метро "Кероглу" (со стороны "Пирамиды"). На протяжении маршрута предусмотрено несколько промежуточных остановок.
Промежуточные остановки на маршруте:
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Проспект Гейдара Алиева (Надземный пешеходный переход, поселок Бакиханов);
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Бакинский Экспо-центр (поселок Ени Сураханы);
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Проспект Мардакян (поселок Бина);
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Проспект Мардакян (пересечение с Галинской дорогой);
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Бакинское профессиональное училище № 5 (поселок Бузовна);
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Кардиологический санаторий Бильгя;
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Дорога Бильгях - Пиршаги (пляжная зона);
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Sea Breeze 1;
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Sea Breeze 2.
Вместительные автобусы будут обслуживать пассажиров с 07:00 до 22:00 с интервалом движения 30 минут.
Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда установлена в размере 0,90 AZN.
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