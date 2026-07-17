Запускается экспресс-маршрут «Кероглу»-Sea Breeze - ФОТО

В Баку запускается экспресс-маршрут, который свяжет Транспортный хаб "Кероглу" с центром отдыха Sea Breeze.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Учитывая рост пассажиропотока из столицы в пригородные поселки, в том числе в пляжные зоны в летние дни, с 18 июля восстанавливается работа экспресс-маршрута № 150E, связывающего "Кероглу" с центром отдыха Sea Breeze.

Автобусы будут курсировать по субботам и воскресеньям. Точка отправления - южный выход станции метро "Кероглу" (со стороны "Пирамиды"). На протяжении маршрута предусмотрено несколько промежуточных остановок.

Промежуточные остановки на маршруте:

Проспект Гейдара Алиева (Надземный пешеходный переход, поселок Бакиханов);

Бакинский Экспо-центр (поселок Ени Сураханы);

Проспект Мардакян (поселок Бина);

Проспект Мардакян (пересечение с Галинской дорогой);

Бакинское профессиональное училище № 5 (поселок Бузовна);

Кардиологический санаторий Бильгя;

Дорога Бильгях - Пиршаги (пляжная зона);

Sea Breeze 1;

Sea Breeze 2.

Вместительные автобусы будут обслуживать пассажиров с 07:00 до 22:00 с интервалом движения 30 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда установлена в размере 0,90 AZN.