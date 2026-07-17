https://news.day.az/society/1848590.html

На пляже в Бильгя обнаружено тело мужчины

На пляже Бильгя, расположенном на территории Сабунчинского района Баку, обнаружено тело человека. Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, погибшим является мужчина в возрасте примерно 45-50 лет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его личности. По данному факту районная прокуратура начала расследование.