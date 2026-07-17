https://news.day.az/society/1848590.html На пляже в Бильгя обнаружено тело мужчины На пляже Бильгя, расположенном на территории Сабунчинского района Баку, обнаружено тело человека. Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, погибшим является мужчина в возрасте примерно 45-50 лет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его личности. По данному факту районная прокуратура начала расследование.
На пляже в Бильгя обнаружено тело мужчины
На пляже Бильгя, расположенном на территории Сабунчинского района Баку, обнаружено тело человека.
Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, погибшим является мужчина в возрасте примерно 45-50 лет.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его личности.
По данному факту районная прокуратура начала расследование.
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