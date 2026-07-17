Автор: Байрам Эльшадов

Греция вновь напомнила, как на самом деле работает европейская санкционная политика. Стоило очередному пакету ограничений затронуть интересы собственного бизнеса, как разговоры о принципах моментально сменились борьбой за коммерческую выгоду. Афины заблокировали согласование 21-го пакета санкций ЕС, опасаясь последствий для судоходной компании Dynagas, которая занимается перевозками российского сжиженного природного газа. И этот эпизод стал очередным подтверждением простой истины: в Брюсселе громче всего говорят о санкциях до тех пор, пока они не начинают бить по карману стран самого Евросоюза.

За последние годы европейские политики превратили санкции в главный инструмент давления на Россию. Любая страна, которую можно хотя бы косвенно связать с торговлей с Москвой, моментально оказывается под шквалом обвинений. Азербайджану нередко пытаются приписать участие в обходе санкций, хотя никаких убедительных доказательств подобных заявлений никто так и не представил. Зато когда речь заходит о государствах самого Евросоюза, стандарты внезапно становятся совсем другими.

Греция - яркий пример этой политики двойных стандартов. Пока европейские чиновники рассказывают о необходимости усиливать давление на Россию, греческие судоходные компании продолжают зарабатывать огромные деньги на перевозках российских энергоресурсов. Только за три года они получили не менее 3,8 миллиарда долларов доходов от экспорта российской нефти. Компания Dynacom Tankers заработала около 915 миллионов долларов только на перевозках российской нефти. Теперь Афины защищают еще и интересы Dynagas, опасаясь потерь в сфере перевозок российского СПГ.

Получается весьма показательная картина. Когда торговля с Россией приносит миллиарды европейским компаниям, Брюссель предпочитает искать компромиссы, обсуждать отсрочки и учитывать национальные интересы. Когда аналогичные обвинения звучат в адрес стран за пределами ЕС, европейская риторика становится максимально жесткой. Такой подход давно перестал быть исключением. Он превратился в правило.

История с Грецией разрушает и еще один популярный миф - о единстве Евросоюза. В Брюсселе постоянно говорят о едином фронте, общей стратегии и коллективной ответственности. Однако каждый новый пакет санкций показывает совсем другую картину. Любое государство ЕС готово воспользоваться правом вето, если ограничения начинают угрожать собственному бизнесу.

Причина очевидна. Каждый пакет санкций все сильнее затрагивает экономику самого Евросоюза. За последние годы серьезные проблемы возникли у промышленности, банковского сектора, портов, страховых компаний, перевозчиков и экспортеров. Теперь очередь дошла до судоходства. Поэтому правительства начинают защищать своих крупнейших игроков, даже если ради этого приходится тормозить решения, которые еще вчера назывались жизненно важными для всей Европы.

Особенно показательна ситуация вокруг российского сжиженного природного газа. Именно СПГ сегодня остается одним из самых болезненных вопросов европейской энергетической политики. Несмотря на громкие заявления о сокращении зависимости от российских энергоресурсов, страны ЕС продолжают активно закупать российский СПГ. В первой половине 2026 года импорт с завода "Ямал СПГ" достиг рекордных объемов. Полный отказ от этих поставок перенесен только на 2027 год. Причина проста - заменить российский СПГ оказалось гораздо сложнее, чем делать громкие политические заявления.

Поэтому ограничения против перевозок российского газа сразу столкнулись с сопротивлением тех стран, чей бизнес продолжает получать прибыль от этой торговли. История с Dynagas лишь подтвердила очевидное: европейская экономика до сих пор тесно связана с российскими энергоресурсами, а коммерческие интересы оказываются сильнее политических деклараций.

Самое любопытное заключается в другом. Именно те государства, которые сегодня требуют максимально строгого соблюдения санкционного режима всеми остальными, первыми начинают добиваться исключений, когда ограничения затрагивают их собственные компании. Такая политика давно перестала удивлять. Она стала фирменным стилем Брюсселя.

Поэтому очередные обвинения в адрес таких стран, как Азербайджан, звучат особенно лицемерно. Страну регулярно пытаются представить частью каких-то схем обхода санкций, хотя европейские перевозчики сами продолжают зарабатывать миллиарды на российской нефти и газе. Пока в Брюсселе читают другим лекции о санкционной дисциплине, внутри самого Евросоюза идет борьба за сохранение прибыльных контрактов с Россией.

История с Грецией окончательно расставила все по своим местам. Для Брюсселя санкции давно стали инструментом выборочного применения. Одним читают мораль, другим предоставляют отсрочки и защищают их коммерческие интересы. Именно поэтому разговоры о европейских ценностях все чаще расходятся с реальной политикой. И чем глубже санкции затрагивают экономику самого Евросоюза, тем заметнее становится эта разница.