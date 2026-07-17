Азербайджанская нефть прибавила в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара США, или 2,29%, и составила 88,82 доллара за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,78 доллара, или 2,14%, и составила 84,96 доллара за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,96 доллара, или 1,88%, и достигла 52,14 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,66 доллара, или 0,8%, и достигла 82,88 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.