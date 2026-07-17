Moody’s ожидает стабильный рост экономики Азербайджана в 2026 году

Moody's ожидает, что рост экономики Азербайджана по итогам 2026 года сохранится на уровне около 1,5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете рейтингового агентства.

"Мы ожидаем, что по итогам 2026 года рост останется в целом стабильным на уровне около 1,5%, а среднесрочные темпы роста составят в среднем 2,0-2,5%, поскольку усилия по диверсификации, инвестиции в цифровую инфраструктуру и проекты региональной связанности будут поддерживать расширение ненефтяного сектора", - говорится в отчете.

По оценке Moody's, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Азербайджана сократился на 0,3% в годовом выражении.

"За первые пять месяцев года реальный ВВП остался на уровне аналогичного периода прошлого года, поскольку продолжающееся снижение добычи нефти из-за истощения месторождений лишь компенсировалось ростом активности в ненефтяных отраслях. В то же время позитивную динамику сохраняют сферы ИКТ, туризма и обрабатывающей промышленности. Качество институтов также постепенно улучшается благодаря укреплению управления государственными финансами, цифрового управления, банковского регулирования и фискального надзора", - подчеркнули в агентствае.

Аналитики агентства указывают, что долгосрочный рейтинг эмитента Азербайджана на уровне Baa3 поддерживается значительной чистой позицией кредитора правительства.

"Ключевым фактором остается крупный объем финансовых активов, сосредоточенных в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ), который служит существенным финансовым буфером и снижает риски ликвидности и внешней уязвимости. Совершенствование денежно-кредитной и макроэкономической политики способствует стабильности внешней позиции и устойчивости финансовой системы к шокам, а эффективное использование фискальных буферов позволяет проводить контрциклические расходы и ограничивать ухудшение бюджетных и долговых показателей", - отметили в агентстве.

По мнению агентства, высокая концентрация экономики в углеводородном секторе по-прежнему ограничивает способность страны противостоять внешним шокам, однако импульс диверсификации постепенно усиливается.

Отметим, что согласно отчету "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-июнь 2026 года" Государственного комитета по статистике Азербайджана, за январь-июнь текущего года в стране произведен ВВП на сумму 65,207 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель увеличился на 0,8%.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,7% и составила 19,610 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 1,5% и составила 45,596 миллиарда манатов.