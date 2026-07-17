Экономические связи Баку и Еревана снижают геополитические риски - Moody’s

Экономическое взаимодействие Баку и Еревана снижает геополитические риски в регионе Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Геополитическая динамика в регионе стала более благоприятной. Растущее экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Арменией, прогресс по региональным транспортным коридорам и продолжающаяся международная поддержка мирного процесса постепенно улучшают региональную связанность и снижают геополитические риски, несмотря на отсутствие формально ратифицированного мирного договора", - говорится в отчете.

Moody's также отмечает, что фискальная устойчивость Азербайджана отражает приверженность среднесрочной консолидации ненефтяного бюджета.

"Сокращение ненефтяного первичного дефицита обеспечивается за счет роста ненефтяных доходов и более умеренного увеличения расходов по мере снижения затрат на восстановление территорий, пострадавших от конфликта. Существенные фискальные буферы Азербайджана, управляемые Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ), продолжают расти, достигнув 97% ВВП в 2025 году, и остаются одними из крупнейших по отношению к ВВП среди суверенных заемщиков с сопоставимым рейтингом", - подчеркивает агентство.

По оценке Moody's, более высокие цены на нефть в 2026 году обеспечат дополнительные доходы от углеводородного сектора и дальнейшее накопление активов SOFAZ.

"Мы ожидаем, что более высокие цены на нефть в 2026 году приведут к получению дополнительных доходов за счет увеличения поступлений от углеводородов и дальнейшего роста активов SOFAZ, что укрепит способность правительства поглощать шоки и сохранит значительную фискальную гибкость", - говорится в сообщении.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июне 2026 года страна экспортировала в Армению товаров на сумму 17,129 млн долларов США.

Кроме того, через территорию Азербайджана из России в Армению было перевезено более 36 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита.