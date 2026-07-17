Вугар Сулейманов об усилении технического потенциала и кадрового состава ANAMA

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) значительно укрепило свою материально-техническую базу и кадровый потенциал, закупив новое оборудование и увеличив штат сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Правления агентства Вугар Сулейманов на медиа-брифинге, посвященном 28-й годовщине создания агентства.

"С момента изменения юридического статуса ANAMA перед агентством была поставлена задача по укреплению материально-технической базы и увеличению человеческих ресурсов в соответствии с масштабами существующей и уже определенной минной проблемы. И мы организовали свою деятельность в соответствии с этим поручением.

В качестве примера нового оборудования могу привести два рентгеновских аппарата (X-ray), переданных агентству в качестве безвозмездной помощи Китайской Народной Республикой. Это рентгеновские приборы специального назначения, которые позволяют определять, что находится за закрытыми пространствами - внутри дверей, шкафов или ящиков, без необходимости открывать эти объекты", - отметил В.Сулейманов.