Кнессет Израиля объявил о самороспуске

Израильский парламент официально принял решение о самороспуске в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, соответствующий законопроект поддержали 62 депутата правящей коалиции, тогда как представители оппозиции не участвовали в голосовании, воздержавшись.

Парламент нового созыва начнет работу уже после выборов, которые назначены на 27 октября. Жителям страны предстоит избрать 120 депутатов. Для формирования парламентского большинства и нового правительства политической силе или коалиции необходимо получить не менее 61 мандата.