https://news.day.az/world/1848602.html Кнессет Израиля объявил о самороспуске Израильский парламент официально принял решение о самороспуске в преддверии внеочередных парламентских выборов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, соответствующий законопроект поддержали 62 депутата правящей коалиции, тогда как представители оппозиции не участвовали в голосовании, воздержавшись.
Кнессет Израиля объявил о самороспуске
Израильский парламент официально принял решение о самороспуске в преддверии внеочередных парламентских выборов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, соответствующий законопроект поддержали 62 депутата правящей коалиции, тогда как представители оппозиции не участвовали в голосовании, воздержавшись.
Парламент нового созыва начнет работу уже после выборов, которые назначены на 27 октября. Жителям страны предстоит избрать 120 депутатов. Для формирования парламентского большинства и нового правительства политической силе или коалиции необходимо получить не менее 61 мандата.
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