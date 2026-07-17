Наши в Швейцарии: успех и перспективы

Автор: Теймур Атаев

Как же на сегодня сильна азербайджанская диаспора! Неимоверный успех, перспективы и все новые и новые направления сопровождают ее деятельность! В свете чего вспоминается как на V Съезде азербайджанцев мира Президент Ильхам Алиев, назвав проживающих за рубежом наших соотечественников большой силой, определил их деятельность неимоверно важной для Азербайджана.

Вполне очевидно, что аспекты силы и важности представителей азербайджанской диаспоры проявляются, в том числе и на ниве их успеха в стране проживания. В ракурсе чего, конечно, особую значимость приобретает тот факт, когда, живя и трудясь вне исторической родины, эти лица сохраняют свою национальную идентичность и культурно-духовные корни.

Данный нюанс знаковыми красками высвечивается через призму жизнедеятельности проживающей в Швейцарии Лейлы Багирзаде, даже краткое перечисление послужного списка (сферы приложения сил) которой не может не вызвать уважения. Лейла ханум - основатель и президент Global Oracle Association for Leaders (Глобальная ассоциация лидеров Oracle - GOAL), член правления Объединенной торговой палаты Швейцарии -Центральная Азия, Восточная Европа, Южный Кавказ (JCC) и руководитель азербайджанского отделения JCC.

Однако, она совсем не любит широко делиться информацией о себе, считая это нескромным, в чем пришлось убедиться во время нашей спонтанной беседы накоротке, происшедшей буквально за пол часа до ее отлета из Баку. Но все же нам посчастливилось разговорить Лейлу Багирзаде и получить из первых уст данные об отдельных деталях разносторонней деятельности этой талантливой девушки. Начала она с того, что вплоть до сего дня выделяет свою победу в рамках международного конкурса "8th WOMEN IN TECH® Global Awards", когда была объявлена региональным победителем по Центральной Азии и Кавказу, а также глобальным финалистом в номинации "Woman in Web3". Значимость для себя происшедшего она объясняет тем, что всегда поддерживает девушек в их стремлении добиться успеха. Отсюда и ее интерес к программе наставничества по линии ПРООН "Женщины в STEM" (S - наука, T - технологии, E - инженерия, M - математика), включающей в себя обучение и развитие молодых женщин-специалистов в различных отраслях сферы высоких технологий. Кроме того, Лейла ханум является членом сообщества Giving Women в Швейцарии, объединяющего 150 женщин-филантропов, прилагающих усилия на поприще расширения прав и возможностей дам.

Другое дело, на что наша соотечественница обращает внимание во время консультаций ищущих свое место в жизни девушек, если ты хочешь добитьсяположительного результата на трудовом поле, то, вне зависимости от направленности деятельности, нужно изначально готовить себя к отказу от очень многого. Так как масса личного времени будет уходить на работу над собой: шлифовка знаний, ознакомление с новейшей информацией в векторности твоих служебных интересов и следование технологическим открытиям, которые могут помочь твоей работе. Это - прежде всего. А еще, конечно, понимание, что ты будешь не досыпать, а нередко и пропускать те или иные родственные мероприятия.

Озвучивает эти моменты Лейла ханум, ссылаясь на свой 15-ти летний опытработы в инвестиционно-банковской и финансовой сфере, позволивший ей достичь нескольких степеней в области корпоративных финансов, экономики управления и углубленных исследований в сфере блокчейна и DLT. Что и поспособствовало получению ею несколько лет назад приглашения выступить с докладом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, конференции DC3, организованной Международным союзом электросвязи ООН (ITU), группе FemTech в рамках InnoWeek 2020 и World Net Summit.

Поделилась с нами Лейла Багирзаде и информацией о своем участии на организованных при поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Европейских форумах азербайджанских инженеров, где она, в частности, рассказывала о технологиях блокчейн и искусственного интеллекта (ИИ) для климатического финансирования и устойчивых инвестиций. Приняла участие Лейла ханум и на панельных дискуссиях в рамках WUF13, в частности, с повесткой дня: "Укрепление городской инфраструктуры".

Мы же со своей стороны попросили Лейлу ханум поделиться подробностями ее успешного участия в минувшем июне в швейцарском Базеле в рамках Недели Art Basel - признающейся ведущим событием мировой значимости для рынка современного искусства, нередко очерчиваемой "Олимпиадой мира искусства" - глобальной точки пересечения перспектив культурного лидерства и инвестиций. Как раскрыла Л. Багирзаде, на форуме, объединившим лидеров из сфер культуры, политики и бизнеса, руководимая ею GOAL представила проект под названием: "Искусство как катализатор: инновации, влияние и устойчивое развитие". При этом гостей привлеклановая инфраструктура создания ценностей, формирующих культурную экономику, включая ИИ и блокчейн. "С учетом создаваемой искусствомспособности открывать новые перспективы и инициировать условия для осмысленного сотрудничества, - раскрыла Лейла ханум, - роль GOAL заключается в объединении лидеров, способных преобразовывать общие амбиции в конкретные обязательства - с предусмотрением поддержания и инновационной культурной экосистемы".

Согласимся, что действительно значимый "послужной список" хранится в арсенале Лейлы Багирзаде. А ведь она еще ведет и общественную, так сказать, деятельность в качестве координатора Координационного совета азербайджанцев Швейцарии, включая организацию различных мероприятий ввоскресной школе "Карабах" в Берне.

Пожелав Лейле Багирзаде счастливой поездки в Швейцарию, мы, исходя из предоставленной ею информации, посчитали справедливым отнести, в том числе и к ее личности, констатацию президентом Ильхамом Алиевым того факта, что диаспорская активность в плане доведения азербайджанских реалий до мира "делает наше государство еще сильнее".