https://news.day.az/politics/1848417.html Армянские реваншисты всегда хотят привлечь к себе внимание - Эльбай Гасымзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Армянские реваншисты всегда хотят привлечь к себе внимание.
Армянские реваншисты всегда хотят привлечь к себе внимание - Эльбай Гасымзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армянские реваншисты всегда хотят привлечь к себе внимание.
Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный архитектор республики, председатель Союза архитекторов Азербайджана, бывший главный архитектор Баку, заведующий кафедрой Азербайджанского университета архитектуры и строительства Эльбай Гасымзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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