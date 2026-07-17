Армянские реваншисты всегда хотят привлечь к себе внимание - Эльбай Гасымзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армянские реваншисты всегда хотят привлечь к себе внимание.

Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный архитектор республики, председатель Союза архитекторов Азербайджана, бывший главный архитектор Баку, заведующий кафедрой Азербайджанского университета архитектуры и строительства Эльбай Гасымзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".