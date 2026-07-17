АМИ Trend удостоено награды Госкомитета по работе с религиозными образованиями

Агентство международной информации Trend удостоено награды Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями.

Как сообщалось ранее, в городе Гусар по инициативе Госкомитета состоялась конференция на тему "Освещение религиозных тем в СМИ: совместная ответственность в сохранении религиозной стабильности", посвященная 151-летию азербайджанской национальной прессы.

По завершении конференции состоялась церемония награждения представителей средств массовой информации.

Среди отмеченных наградой медиаорганизаций было и АМИ Trend.

АМИ Trend было удостоено награды за высокопрофессиональное освещение конференции и эффективное сотрудничество.

Награду от имени агентства получил заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.