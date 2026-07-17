Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем - 30-35 градусов тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако в отдельных горных и предгорных районах местами ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах осадки могут носить ливневый характер, возможны грозы и град. Ночью и вечером в отдельных районах осадки могут усилиться. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 23-27 градусов тепла, днем - 33-38 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 14-18 градусов тепла, днем - 22-27 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az