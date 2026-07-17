Учреждена Всемирная организация сотрудничества в области ИИ - ФОТО

В Шанхае начали работу Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) и Встреча высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступивший на открытии мероприятия, в котором приняли участие главы государств и правительств нескольких стран, объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Соглашение о создании организации подписали представители 29 стран. Согласно соглашению, Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта является независимой межправительственной международной организацией, которая соблюдает цели и принципы Устава ООН и поддерживает концепцию широких консультаций, совместного вклада и общей выгоды.

Организация нацелена на содействие международному сотрудничеству и глобальному управлению в области искусственного интеллекта (ИИ), обеспечение полезного, безопасного и справедливого развития искусственного интеллекта, а также на внесение вклада в благосостояние человечества. Ее штаб-квартира будет находиться в китайском городе Шанхай.

В церемонии подписания также приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители других стран и международных организаций.