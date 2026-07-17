https://news.day.az/society/1848663.html Скончался Вагиф Набиев Старший преподаватель кафедры истории Азербайджана (для гуманитарных факультетов) исторического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Вагиф Набиев скончался. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ученый ушел из жизни в возрасте 79 лет. Отмечается, что Вагиф Набиев работал в БГУ с 1974 года.
Скончался Вагиф Набиев
Старший преподаватель кафедры истории Азербайджана (для гуманитарных факультетов) исторического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Вагиф Набиев скончался.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ученый ушел из жизни в возрасте 79 лет.
Отмечается, что Вагиф Набиев работал в БГУ с 1974 года. Он является автором более 30 научных трудов, а также учебных программ по дисциплинам "Политическая история" и "История Азербайджана".
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